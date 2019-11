Bahrain empata em Hong Kong na qualificação para o Mundial'2022

O Bahrain, orientado pelo treinador português Hélio Sousa, empatou esta quinta-feira 0-0 na deslocação a Hong Kong, em jogo da segunda eliminatória asiática de qualificação para o Mundial2022.

O Bahrain, que na ronda anterior venceu o Irão (1-0), um dos adversários diretos na luta pelo apuramento, ascendeu à liderança provisória do grupo C, com mais um ponto e um jogo do que o Iraque, segundo classificado.

Ainda hoje, o Iraque recebe o Irão, terceiro posicionado, e o Bahrain, que soma duas vitórias e dois empates nos quatro jogos realizados, pode ser desalojado da liderança.

Na terça-feira, a seleção orientada por Hélio Sousa desloca-se ao Iraque, enquanto Hong Kong recebe o Camboja.