Coreia do Sul volta a golear em dia histórico para Paulo Bento

Depois da goleada à Islândia , por 5-1, a Coreia do Sul voltou, esta sexta-feira, a conseguir um triunfo expressivo, batendo a Moldávia por 4-0, em novo jogo particular. Além disso, o 21 de janeiro de 2022 é uma data que ficará para sempre ligado à carreira de Paulo Bento, pois igualou o alemão Uli Stielike no segundo lugar dos treinadores com mais jogos pela Coreia do Sul.Agora, no dia 27, frente ao Líbano, neste caso já a contar para o apuramento para o Mundial'2022, Paulo Bento vai ultrapassar o treinador alemão e tornar-se o treinador estrangeiro daquela seleção asiática com mais partidas realizadas, colocando a mira no recorde absoluto que pertence ao sul-coreano Huh Jung-Moo, que dirigiu a seleção em 56 diferentes ocasiões.Dia 1 de fevereiro, Paulo Bento e a Coreia do Sul voltam à ação, frente à Síria, igualmente num duelo de apuramento para o Mundial do Qatar.