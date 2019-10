Dois jogadores do FC Porto e um do Sporting nos pré-convocados da Colômbia

Os médios Uribe e Diaz, do FC Porto, e o defesa Borja, do Sporting, integram a lista de pré-convocados da Colômbia, comandada pelo português Carlos Queiroz, para os dois particulares agendados para novembro, anunciou esta terça-feira a federação local.





Mesmo com pouco utilização no Sporting, Cristian Borja regressa às opções de Carlos Queiroz, embora ainda possa ser excluído da lista final, assim como Mateus Uribe e Luis Díaz, que têm estado em destaque no FC Porto.A Colômbia defronta o Peru em 15 de novembro, em Miami, no Estados Unidos, e o Equador em 19, em New Jersey, igualmente em território norte-americano.