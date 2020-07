Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Estádio do Dragão recebe estreia de Portugal na Liga das Nações A, com a Croácia Seleção Nacional vai iniciar a defesa do título conquistado na primeira edição diante dos vice-campeões mundiais





• Foto: José Reis / Movephoto