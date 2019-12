Fernando Gomes dá os parabéns a Hélio Sousa

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, deu os parabéns a Hélio Sousa, selecionador que levou o Bahrain à conquista inédita da Taça do Golfo. O líder federativo deixou uma mensagem emotiva no site da FPF, na qual recorda o legado que o técnico deixou nas seleções jovens portuguesas."Felicito calorosamente o Hélio Sousa pela conquista, este domingo, da Taça do Golfo ao comando da Seleção Nacional do Bahrein.Com este triunfo histórico, por ser a primeira vez que este país vence a competição, Hélio Sousa valorizou, mais uma vez, o nome dos treinadores portugueses e do futebol nacional.Permitindo-me recordar os triunfos que obteve ao serviço das Seleções Nacionais de formação, vice-campeão do Mundo, e campeão Europeu de sub-17 e sub-19, gostaria de sublinhar as sucessivas provas dadas do valor desportivo do Hélio Sousa e da equipa técnica que agora o acompanha no Bahrein.Sei, por experiência do trabalho conjunto a que assisti na condução as seleções de formação nacionais, que mais sucessos vos esperam no futuro.Muitos Parabéns!"