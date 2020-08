FPF espera encaixe de 13,6 milhões de euros com o Europeu

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) prevê um encaixe de 13,6 milhões de euros com o Campeonato da Europa de 2021, prova que estava prevista para este ano em doze países diferentes mas que acabou por ter de ser adiada pela UEFA devido à pandemia da Covid-19. Esta quantia está inscrita no orçamento para 2020/21, que será sujeito a aprovação na assembleia geral ordinária da FPF agendada para o próximo dia 26, às 17 horas.

O documento prevê um saldo positivo de 1,532 milhões de euros – 83 milhões de receita e 81,5 milhões de despesa –, valor em linha com o resultado apurado em 2019/20. Entre as receitas principais da federação destaca-se a TV, publicidade e patrocínios, vertentes responsáveis pela entrada de 36 milhões de euros nos cofres da entidade.

Quanto às despesas, realce para os gastos com as diversas Seleções Nacionais, cuja atividade vai custar qualquer coisa como 24 milhões de euros na próxima época. Os atuais campeões europeus orientados por Fernando Santos absorvem 13,6 milhões, enquanto as Seleções jovens masculinas implicam um investimento de 2,7 milhões. Já as Seleções de futsal e as femininas ficam com quatro milhões de euros do orçamento.

Destaque ainda para os gastos estimados com eventos (5,7 milhões) e todas as competições nacionais, na ordem dos 17 milhões de euros, uma verba que fica abaixo (em três milhões) da estimativa dos custos dos testes à Covid-19 apenas às 96 equipas do Campeonato de Portugal, caso a DGS venha a exigir um protocolo semelhante ao verificado nas provas profissionais.

Refira-se que no mesmo dia realiza-se a AG extraordinária para ratificar as alterações do Regulamento Disciplinar da Liga, com destaque para o enquadramento das ofensas de género e orientação sexual nos comportamentos discriminatórios punidos já em 2020/21.