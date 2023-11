França e Mali asseguram últimas vagas nas meias-finais do Mundial de sub-17

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

França e Mali qualificaram-se este sábado para as meias-finais do Campeonato do Mundo de sub-17, ao vencerem, respetivamente, Uzbequistão e Marrocos, por 1-0, na Indonésia.

Os 'bleus', campeões em 2001, qualificaram-se pela terceira vez para as meias-finais do Mundial de sub-17, a segunda consecutiva, depois de em 2019 só terem 'caído' frente ao campeão Brasil e terminado no terceiro lugar.

A seleção francesa bateu hoje o conjunto uzbeque graças a um golo do médio Ismael Bouneb, aos 83 minutos, em Surakarta, e vão disputar uma vaga na final frente ao Mali, finalista vencido em 2015.

Um golo de Ibrahim Diarra, aos 83, deu a vitória à formação maliana frente a Marrocos, que, com a chegada aos 'quartos', conseguiu o melhor desempenho de sempre na competição, superando a chegada aos oitavos de final em 2013.

Também na quarta-feira, e igualmente em Surakarta, Argentina e Alemanha defrontam-se na outra meia-final.

Na sexta-feira, a Argentina derrotou o Brasil, por 3-0, com um 'hat-trick' de Echeverri, enquanto a Alemanha levou a melhor frente à Espanha, por 1-0, com um golo de Brunner, na conversão de uma grande penalidade.

A Argentina nunca disputou a final da competição mas chegou pela sexta vez às meias-finais, mais uma vez que do que a Alemanha, finalista em 1985.