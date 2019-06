Cuba despediu-se na Gold Cup só com derrotas, 17 golos sofridos e menos quatros jogadores.No último jogo, a seleção cubana perdeu com o Canadá por 7-0, o mesmo resultado que sofreu no primeiro jogo diante do México.De acordo com a ESPN do México, Daniel Luis Sáez, Luismel Morris e Reinaldo Pérez deixaram a concentração cubana após a derrota frente à seleção de Martinica, por 3-0.Antes já o defesa Yasmani López tinha deixado a concentração , quando a equipa estava em Los Angeles.De referir ainda que Yordan Santa Cruz foi impedido de entrar nos EUA, devido a problemas com o visto.