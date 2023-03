Guarda-redes do Liechtenstein e o jogo com Portugal: «Vai haver fila pela camisola do Ronaldo»

Justin Ospelt, guarda-redes do Liechtenstein, contou à revista 'Kicker' que quando deixou o seu clube, o Dornbirn, na segunda divisão austríaca, para se juntar aos trabalhos da seleção, os companheiros de equipa não pouparam nas piadas ao saber que ia defrontar Portugal."Traz-nos a camisola do Ronaldo" e "vê se não chegas aos dois dígitos", foram algumas das tiradas que ouviu no balneário do Dornbirn, onde joga por empréstimo do Vaduz, da Suíça.Nascido há 23 anos nas Bahamas, Ospelt jogou quatro vezes com a camisola da seleção principal do Liechtenstein. A primeira foi com o Luxemburgo. "Ganhámos, por 2-1".Seguiram-se Islândia, Ilhas Faroé e Gibraltar, mas Portugal vai ser "um momento alto", mesmo que não seja chamado a jogar. "Como guarda-redes os meus ídolos eram jogadores como o Buffon e o Neuer, mas para a minha geração o Ronaldo e o Messi são os melhores de todos os tempos. Encontrar o Ronaldo dá-nos um sentimento de estrela", reconheceu o jogador.Ospelt antevê, por isso, uma corrida à camisola de CR7 no final do jogo. "Vai ser provavelmente uma competição de equipa. Toda a gente vai estar na fila e estou curioso para ver quem ganha a corrida..."A seleção do Liechtenstein sabe que há jogos dos quais pode sair com uma goleada. "Nunca falamos de quantos golos podemos sofrer, porque não queremos sofrer nenhum. Fazemos o nosso melhor, mas toda a gente sabe como é difícil."Portugal defronta o Liechtenstein amanhã em Alvalade, às 19h45, em partida de qualificação para o Europeu de 2024.