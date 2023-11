Guarda-redes do Liechtenstein: «Se a minha equipa defender com paixão, talvez eu não tenha assim tanto trabalho»

Benjamin Büchel, guarda-redes do Liechtenstein, fez a antevisão do duelo com Portugal, esta quinta-feira, na fase de qualificação para o Euro'2024."Acho que temos uma ideia clara de como queremos jogar. A equipa tem grande coesão e de trilhar esse o caminho. Como guarda-redes é difícil entrar no jogo. Quando jogámos contra a Alemanha tinha de defender um remate a cada minuto. Se a minha equipa defender com paixão, talvez eu não tenha assim tanto trabalho", disse o guardião.Questionado por Record sobre o facto de Portugal ter 32 golos marcados em 8 jogos, Benjamin Büchel deixou uma certeza: "Tem muitas outras coisas no Mundo que nos assustam. Tenho de ficar feliz e poder contar aos meus filhos com orgulho que joguei contra Portugal".