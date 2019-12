Hélio Sousa leva Bahrain a título histórico na Taça do Golfo

Hélio Sousa continua a fazer história no comando do Bahrain. Depois de ter levado a seleção barenita ao título no Torneio WAFF, o técnico português festejou um triunfo inédito na Taça do Golfo, ao ver a 'sua' equipa bater a Arábia Saudita (1-0) na final. É a primeira vez que o Bahrain celebra a conquista da prova, depois de quatro segundos lugares quando a prova ainda era jogada só com fase de grupos.Al Romaihi acabou por ser o grande herói do encontro, ao finalizar um contra-ataque rápido para marcar o único golo da partida, já na segunda parte (69'). Ainda na primeira metade, a Arábia Saudita teve duas grandes oportunidades, mas houve um penálti desperdiçado e um remate à trave.Trata-se de mais um troféu na carreira de treinador de Hélio Sousa, ele que conquistou, os títulos Europeus sub-17 (2016) e sub-19 (2018) por Portugal. Agora, a comandar os destinos do Bahrain, volta a fazer história.