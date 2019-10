História: Sergio Ramos ultrapassa Casillas e já é o mais internacional pela Espanha

Sergio Ramos entrou para a história do futebol espanhol ao ser titular, este sábado, na partida diante da Noruega, a contar para a 7.ª jornada do grupo F, da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2020.





O capitão da 'La Roja' ultrapassou, assim, Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto, como o mais internacional de sempre pela seleção espanhola, ao somar a 168.ª internacionalização, mais uma que o guardião espanhol (167), que cumpriu o último encontro pela seleção em 2016, numa partida frente à Coreia do Sul.Relembre-se que Sergio Ramos estreou-se pela seleção principal da Espanha com apenas 18 anos, em 2005, num encontro particular diante da congénere da China. Desde então, o capitão da seleção espanhola já conquistou dois Campeonatos da Europa, em 2008 e 2012 e um Campeonato do Mundo, em 2010.