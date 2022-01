Infantino desafia UEFA: «Europeus também podiam ser a cada dois anos»

Gianni Infantino, o presidente da FIFA, saiu em defesa do Mundial a cada dois anos e disse que o Europeu podia seguir o mesmo caminho. Em declarações à 'Radio Anch'io Sport', em Itália, explicou que "o impacto económico é positivo para todos"."O Campeonato do Mundo a cada dois anos não é uma petição minha, mas sim do congresso da FIFA, que pediu um estudo sobre a sua viabilidade. Fizemos um estudo muito sério e do ponto de vista desportivo funcionaria, o impacto económico é positivo para todos", explicou."O mais importante é que é positivo para a proteção das ligas nacionais e para os próprios futebolistas, haveria menos jogos com uma pausa em julho. Na Europa há oposição mas esta é uma forma mais inclusiva. Os Europeus também podiam ter a mesma cadência", acrescentou Infantino.