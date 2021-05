James Rodríguez fora da Copa América: «Uma dor enorme, sempre dei a minha vida pela Colômbia»

James Rodriguez ficou de fora dos convocados da seleção da Colômbia para a Copa América. O selecionador Reinaldo Ruedas justificou a decisão declarando problemas físicos no médio do Everton, o que já levou a uma reação do jogador.





"Foi com surpresa que ouvi a equipa técnica dizer que não conta comigo e que me deseja a recuperação plena. Processo que eu já completei e pelo qual me sacrifiquei muito", afirmou o ex-FC Porto.No comunicado o médio colombiano relembra o histórico na seleção e mostra-se desiludido por ficar de fora das opções de Reinaldo Ruedas. "Não posso esconder a desilusão porque para mim significa tudo representar o meu país. Não ter a confiança do selecionador causa-me uma dor enorme, já que sempre dei a minha vida pela Colômbia", concluiu o médio de 29 anos.James Rodriguez falhou os últimos encontros do Everton na Premier League devido a uma lesão no gémeo. O médio tem sido bastante fustigado com lesões realizando apenas 26 jogos pelos toffees esta temporada. O último encontro do ex-FC Porto pela seleção colombiana remonta a novembro do passado, na derrota por 6-1 frente ao Equador, em jogo a contar para a qualificação para o Mundial'2022 no Qatar.