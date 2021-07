Jesús Corona chamado por Tata Martino para a Gold Cup

O México apresentou os 23 jogadores que vão representar a seleção mexicana na Gold Cup. O portista Jesús Corona é um dos escolhidos de Gerardo Tata Martino para a competição, que irá disputar-se entre 10 de julho e 1 de agosto.





A seleção mexicana, atual detentora do título, está no Grupo A com El Salvador e Curaçau.