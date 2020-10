Léo Dubois testa positivo à Covid-19 e desfalca França contra Portugal

O defesa do Lyon Léo Dubois testou positivo a covid-19 e vai desfalcar a seleção de futebol da França na receção a Portugal, no domingo, para a Liga das Nações, sendo substituído por Ferland Mendy, do Real Madrid.

O lateral testou positivo ao novo coronavírus e falha já o jogo de quarta-feira com a Ucrânia, assim como o encontro com a seleção lusa no domingo, no Stade de France, em Paris, e o jogo com a Croácia, em Zagreb, no dia 14.

Mendy entra nas contas do selecionador Didider Deschamps, mas apenas a partir de quinta-feira, podendo ser opção contra os comandados de Fernando Santos.

Hoje, Portugal também efetuou uma troca na convocatória, com José Fonte, positivo a covid-19, a ser rendido por Domingos Duarte na concentração lusa.