Nicolás Otamendi chamado à seleção da Argentina

O defesa-central do Benfica Nicolás Otamendi integra a lista de convocados da seleção argentina para os compromissos diante do Equador e Bolívia, a contar para a qualificação para o Mundial de 2022.





#SelecciónMayor Lista definitiva de futbolistas convocados para los próximos encuentros de Eliminatorias ante Ecuador y Bolivia. pic.twitter.com/b80z7ePx2t — Selección Argentina (@Argentina) October 4, 2020

Do lote de 28 convocados por Lionel Scaloni para estes dois encontros, que se realizam nos dias 9 (sexta-feira) e 13 (terça-feira), destaque ainda para as presenças do ex-Sporting Marcos Acuña, que atualmente representa os espanhóis do Sevilha, e do ex-Benfica Eduardo Salvio, que atua no Boca Juniors.