Respeito por Chipre com ou sem sal

É já amanhã que a Seleção Nacional sub-21 regressa à ação no apuramento para o Europeu’2021. A visita a Chipre fica marcada pelo facto de não haver adeptos nas bancadas, fator que não passa ao lado de Vítor Ferreira. “É horrível. O Vítor Oliveira disse que era algo como comer sem sal e é um bocado assim. Não se sente tanto, há mais faltas de concentração, não estamos tão atentos e alerta. Temos de ter cuidado com isso e ajudar o colega para estar mais atento. Com ou sem adeptos, é sempre para respeitar o adversário e ganhar”, disse o médio do FC Porto.

É com esse respeito interiorizado que Portugal defronta o penúltimo classificado do Grupo 7, isto numa altura em que a equipa orientada por Rui Jorge ocupa a segunda posição, a três pontos da Holanda. “Vamos jogar como se estivéssemos a fazê-lo com a Holanda ou seja quem for. Temos de defrontá-los da mesma forma e dar o máximo”, referiu, sem esquecer que, além dos nove vencedores dos grupos, só os cinco melhores segundos classificados têm lugar na Hungria e na Eslovénia: “Lutamos sempre pelo 1º lugar, sabemos que está ao nosso alcance e vamos lutar por isso.”

Certo é que, a nível pessoal, ser chamado à equipa das quinas continua a ser especial para Vítor Ferreira, um ano depois da primeira vez nos sub-21. “Foi um momento muito feliz e importante para mim. Soube agarrar a oportunidade e fico muito agradecido por isso”, confessou.

Refira-se que Portugal chegou ontem a Chipre, depois de ter treinado mais uma vez na Cidade do Futebol, sendo que Rui Jorge teve todo o grupo à disposição. Hoje será dia de realizar o treino oficial em Larnaca.