RTP mantém interesse em adquirir direitos do Euro'2020 quando jogos estiverem no mercado

A RTP concorreu à aquisição de um pacote de jogos do Euro 2020, mas a UEFA rejeitou a proposta, disse à Lusa fonte oficial, que adiantou que a estação pública mantém interesse quando os jogos estiverem no mercado.A Sport TV adquiriu "a totalidade dos direitos" de transmissão televisiva do Euro 2020, que inclui "pela primeira vez" os direitos relativos ao sinal aberto, disse esta terça-feira o presidente executivo, Nuno Ferreira Pires, à Lusa.Fonte oficial da RTP disse que, "apesar da RTP ter concorrido à aquisição de um pacote de jogos do euro 2020 para canal aberto, a UEFA rejeitou a proposta" da estação pública."Quando os jogos do Euro 2020 estiverem no mercado, a RTP mantém o interesse em adquirir os direitos de transmissão para sinal aberto de um pacote de jogos", adiantou a mesma fonte.A RTP detém os direitos de todos os jogos a realizar pela Seleção Nacional A de futebol até à conclusão do Mundial 2022, com exceção dos jogos que a seleção vier eventualmente a realizar na fase final do Euro 2020."A RTP é igualmente a detentora exclusiva, em Portugal, dos direitos de todos os jogos do Mundial 2022, os quais poderá sublicenciar parcialmente", referiu a mesma fonte.