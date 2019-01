Taça Asiática: Mohanad Ali brilhou pelo Iraque e deixou a Europa rendida

O nome é desconhecido para a grande maioria dos europeus mas, para quem tem seguido com atenção a Taça Asiática, Mohanad Ali já não é, propriamente, um jogador qualquer. O jovem avançado, de apenas 18 anos, brilhou pela seleção do Iraque na competição disputada nos Emirados Árabes Unidos e a verdade é que viu a cotação disparar em flecha, ao ponto de já estar a ser seguido por muitos emblemas do Velho Continente... incluindo Portugal.Segundoapurou, o nosso país poderá mesmo ser o destino do futebolista a curto prazo, até porque já houve conversas entre clubes portugueses e os representantes do avançado. Com a janela de transferências de inverno perto de encerrar, o futuro do internacional iraquiano ficará definido ainda este mês.Nascido em Bagdad, capital iraquiana, a 20 de junho de 2000, o jovem futebolista evoluiu desde 2013 no Al-Shorta, emblema que conta, no palmarés, com cinco troféus da Premier League do Iraque e uma Liga dos Campeões Árabes. Depois de um empréstimo ao Al-Kahraba, Mohanad Ali surgiu na primeira equipa do Al-Shorta em 2017/18, com apenas 17 anos, e marcou 17 golos em 30 jogos oficiais, merecendo a confiança do selecionador iraquiano.A caminho dos 19 anos, o avançado, de 1,83 metros, já soma 13 internacionalizações (8 golos), quatro delas na Taça Asiática. Os dois primeiros compromissos arrancaram da melhor maneira, com um golo ao Vietname e outro ao Iémen. Depois de ter ficado em branco contra o Irão de Carlos Queiroz, Mohanad Ali foi novamente titular diante do Qatar, na derrota (0-1) que viria a afastar a equipa da competição.Ainda assim, o jovem atacante foi o jogador que melhor aproveitou a presença do Iraque na Taça Asiática e o mais certo é que o destino seja mesmo a Europa. Têm sido muitos os clubes a abordar o jogador e o facto de ainda ter larga margem de progressão beneficia-o. Quanto a Mohanad Ali, também vê com bons olhos a mudança para o futebol europeu, onde poderá dar continuidade à evolução que tem conhecido nos últimos meses.