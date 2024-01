Taça da Ásia: Emirados de Paulo Bento vencem Hong Kong na estreia

Os Emirados Árabes Unidos, orientados por Paulo Bento, estrearam-se esta tarde na Taça da Ásia com uma vitória frente a Hong Kong por 3-1.A seleção do treinador luso adiantou-se no marcador ainda no primeiro tempo, graças a um penálti convertido por Adil (34'). No início da segunda parte, Chan empatou a partida, aos 49'. Mas três minutos depois, Al Zaabi voltou a colocar a equipa de Paulo Bento em vantagem (53'). Ao cair do pano, Al Ghassani fez o terceiro golo ao converter um penálti (90'+5).Recorde-se que os Emirados Árabes Unidos integram o Grupo C, juntamente com o Irão de Medhi Taremi e a Palestina.