Taça da Ásia: Resultados e classificações

(Akram Afif 45' e 90'+6 e Almoez Ali 56')China - Tajiquistão, amanhãLíbano - China, 17 de janeiroTajiquistão - Qatar, 17 de janeiroQatar - China, 22 janeiroTajiquistão - Líbano, 22 de janeiroClassificação:1.º Qatar, 3 pontos/1 jogo2.º China, 0/03.º Tajiquistão, 0/04.º Líbano, 0/1Austrália - Índia, amanhãUzbequistão - Síria, amanhãÍndia - Uzbequistão, 18 de janeiroSíria - Austrália, 18 de janeiroAustrália - Uzbequistão, 23 de janeiroSíria - Índia, 23 de janeiroEmirados - Hong Kong, 14 de janeiroIrão - Palestina, 14 de janeiroPalestina - Emirados, 18 de janeiroHong Kong - Irão, 19 de janeiroIrão - Emirados, 23 de janeiroHong Kong - Palestina, 23 de janeiroJapão - Vietname, 14 de janeiroIndonésia - Iraque, 15 de janeiroIraque - Japão, 19 de janeiroVietname - Indonésia, 19 de janeiroJapão - Indonésia, 24 de janeiroIraque - Vietname, 24 de janeiroCoreia do Sul - Bahrain, 15 de janeiroMalásia - Jordânia, 15 de janeiroJordânia - Coreia do Sul, 20 de janeiroBahrain - Malásia, 20 de janeiroCoreia do Sul - Malásia, 25 de janeiroJordânia - Bahrain, 25 de janeiroTailândia - Quirguistão, 16 de janeiroArábia Saudita - Omã, 16 de janeiroOmã - Tailândia, 21 de janeiroQuirguistão - Arábia Saudita, 21 de janeiroArábia Saudita - Tailândia, 25 de janeiroQuirguistão - Omã, 25 de janeiro



OITAVOS DE FINAL

(1) 1º GRUPO B - 3º GRUPO A/C/D, 28 janeiro

(2) 2º GRUPO A - 2º GRUPO C, 28 janeiro

(3) 1º GRUPO D - 3º GRUPO B/E/F, 29 janeiro

(4) 1º GRUPO A - 3º GRUPO C/D/E, 29 janeiro

(5) 2º GRUPO B - 2º GRUPO F, 30 janeiro

(6) 1º GRUPO F - 2º GRUPO E, 30 janeiro

(7) 1º GRUPO E - 2º GRUPO D, 31 janeiro

(8) 1º GRUPO C - 3º GRUPO A/B/F, 31 janeiro



QUARTOS DE FINAL

(9) VENCEDOR 2 - VENCEDOR 3, 2 fevereiro

(10) VENCEDOR 1 - VENCEDOR 6, 2 fevereiro

(11) VENCEDOR 8 - VENCEDOR 7, 3 fevereiro

(12) VENCEDOR 4 - VENCEDOR 5, 3 fevereiro



MEIAS-FINAIS

(13) VENCEDOR 9 - VENCEDOR 10, 6 fevereiro

(14) VENCEDOR 11 - VENCEDOR 12, 7 fevereiro



FINAL

VENCEDOR 13 - VENCEDOR 14, 10 fevereiro