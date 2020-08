UEFA admite decidir jogos por sorteio

O Comité Executivo da UEFA determinou, na passada sexta-feira, um conjunto de decisões aplicáveis às competições de seleções masculinas e femininas (UEFA Nations League 2020/21 (fase das ligas), Campeonato da Europa de Sub-21 da UEFA 2020/21 (fase de qualificação) e UEFA Women’s EURO (fase de qualificação), caso algum destes jogos não se possam realizar devido à existência de casos positivos por Covid-19. Os resultados dos encontros adiados e sem reagendamento possível serão passíveis de um resultado sorteio (vitória, empate ou derrota) realizado pela administração da UEFA.





"1) Caso um grupo de jogadores de uma equipa seja colocado em quarentena obrigatória ou auto-isolamento após uma decisão de uma autoridade local/nacional competente, o jogo prosseguirá consoante o que está marcado, desde que essa equipa tenha pelo menos 13 jogadores disponíveis (incluindo no mínimo um guarda-redes), independentemente de qualquer outra provisão dos respetivos regulamentos da competição (incluindo o prazo-limite para o envio da lista de atletas), desde que todos os jogadores sejam elegíveis para representar os Sub-21 ou a seleção principal relevante de acordo com os regulamentos da FIFA aplicáveis e que tenham testado negativo tal como exigido pelo Protocolo UEFA;2) Se uma seleção não puder apresentar uma equipa com o mínimo de jogadores mencionado anteriormente (i.e. 13 jogadores, entre eles pelo menos um guarda-redes), o jogo será, se possível, remarcado para uma data a fixar pela administração da UEFA, que também terá o poder de definir o local onde será realizado, podendo ser em terreno neutro (desde que no território de uma federação-membro da UEFA) se for necessário. Em qualquer dos casos, a equipa anfitriã permanece responsável pela organização do jogo e todos os custos relacionados;3) Se não for possível remarcar o jogo, o Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA tomará uma decisão sobre o assunto. A federação responsável pelo jogo não se realizar ou não ser cumprido na totalidade verá ser-lhe atribuída desistência pelo Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA. Isso não acontecerá caso este organismo chegue à conclusão que ambas ou nenhuma das equipas são responsáveis por o jogo não se realizar ou não se disputar na totalidade, o que significa que não pode ser declarada desistência. Se não for possível atribuir desistência, o desfecho do jogo será decidido por sorteio (vitória 1-0, derrota 0-1 ou empate 0-0) realizado pela administração da UEFA;4) Se algum elemento da equipa de arbitragem nomeada testar positivo à Covid-19, a UEFA pode, excepcionalmente, nomear substitutos que poderão ou não ser da mesma nacionalidade de um dos países em confronto e que podem ou não fazer parte da lista FIFA", pode ler-se no comunicado emitido esta segunda-feira pelo organismo.