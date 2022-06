França supera Holanda na final e conquista Europeu de sub-17

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A França conquistou esta quarta-feira o Europeu de sub-17 após bater na final da prova a Holanda, por 2-1, num dia que Kumbedi certamente não esquecerá tão cedo. O jovem lateral-direito foi a grande figura dos franceses na final hoje disputada em Netanya (Israel), ao apontar os dois golos (em apenas dois minutos, 58' e 60') que deram o terceiro título da categoria à França.

Slory marcou o único golo dos holandeses (48'), que viu assim o seu esforço ser insuficiente para deixar o seu país a celebrar.





Recorde-se que a França já havia conquistado dois títulos nos Europeus de sub-17, em 2004, batendo na final a Espanha por 2-1 - num ano em que Portugal foi terceiro classificado - e em 2015, depois de golear a Alemanha na final por 4-1.Com esta conquista, a França iguala a Alemanha em número de títulos nos Europeus de sub-17 (3), uma lista que é liderada pela Espanha (9), com Portugal a ser o segundo país com mais troféus nesta categoria (6). Holanda fecha o top-3, com quatro.