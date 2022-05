José Lima alerta para a qualidade da Suécia: «É uma equipa muito equilibrada e organizada»

O selecionador de futebol de sub-17, José Lima, que estará já no banco no jogo de sexta-feira no Europeu da categoria, alertou esta quinta-feira para a exigência a que a Suécia pode obrigar Portugal, em jogo da segunda jornada.

"A equipa sueca é muito equilibrada, muito organizada, normalmente não sofre muitas transições, porque estão sempre bem posicionados e quando têm possibilidades de serem eles a efetuar essas transições, são muito rápidos a chegar à baliza adversária", alertou o treinador português.

José Lima estará no banco a orientar a equipa, depois de ter falhado na terça-feira o primeiro jogo no Europeu que decorre em Israel, em que Portugal goleou a Escócia (5-1), por estar a recuperar de uma infeção pelo novo coronavírus.

"Sofre-se mais estando de fora. Fico muito satisfeito por estar aqui, com os jogadores, com o staff, é bom em todos os aspetos. Senti um grande orgulho em todos depois do jogo com a Escócia, porque fizeram coisas muito boas", admitiu o técnico, em declarações ao canal 11, da Federação Portuguesa de Futebol.

Também o central João Muniz sublinhou a qualidade da Suécia, lembrando que todos os que estão no Europeu têm mérito e são excelentes equipas e alertou que Portugal não se pode 'deslumbrar'.

"Sabemos que ganhámos um jogo, mas que ainda não ganhámos o próximo. Se começarmos a ficar cheios de confiança, as coisas podem começar a piorar muito facilmente, por isso temos que manter-nos sempre trabalhadores e dedicados em crescermos e melhorarmos", disse o central.

Portugal defronta na sexta-feira a Suécia às 16:30 locais (14:30 em Lisboa), em jogo da segunda jornada do grupo D, no Estádio Municipal de Lod, em Israel.

Portugal lidera o grupo, com os mesmos três pontos da Suécia, que na jornada inaugural venceu a Dinamarca (2-1).