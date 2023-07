Portugal espera jogo de "elevada dificuldade" com Itália

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção nacional de sub-19 espera um jogo de "elevada dificuldade" na quinta-feira com a Itália, na segunda jornada do Europeu da categoria em que se decide a liderança no Grupo A.

"Vai ser um jogo de elevada dificuldade, vamos enfrentar uma equipa com níveis de organização de elevada qualidade e jogadores, nos diferentes setores, individualmente talentosos", começou por dizer esta quarta-feira o selecionador português, Joaquim Milheiro.

O técnico reconhece na Itália uma equipa intensa, com "uma plasticidade tática" que exigirá aos jogadores portugueses muita concentração e inteligência.

"Só desta forma conseguiremos o que almejamos: vencer Itália e jogar bom futebol", acrescentou o técnico, em declarações à assessoria da Federação Portuguesa de Futebol.

Neste segundo jogo, Portugal jogará em campo sintético, um palco a que os jogadores estão habituados na formação, mas que, segundo o selecionador, será mais um fator a "ultrapassar".

Em relação a Itália, Joaquim Milheiro não quis destacar o ex-benfiquista Cher Ndour, que assinou pelo Paris Saint-Germain, ou Luis Hasa, da Juventus, explicando que Portugal quer 'mandar' no jogo.

"Todos os jogadores foram analisados ao detalhe porque nestas competições os detalhes individuais trazem 'nuances' de dinâmica ao jogo que podem ser relevantes para a nossa performance. Independentemente do Ndour ou até do Luis Hasa, outro excelente jogador, nós queremos ser os donos do jogo nos seus diferentes momentos", justificou.

As duas seleções lideram o Grupo A do Europeu, a decorrer em Malta, ambas com três pontos e seguidas de Malta e Polónia, ainda sem pontos e que se defrontam a partir das 20:15. Na primeira jornada, Portugal bateu os polacos por 2-0, enquanto Itália goleou os anfitriões por 4-0.

Os dois primeiros de cada grupo qualificam-se para as meias-finais do Europeu.