Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Portugal-Noruega, 5-0: passeio rumo à final Portugal vence Noruega em jogo de sentido único e discutirá o título com a Itália no domingo





Portugueses entusiasmados após triunfo categórico

• Foto: Getty Images