Costinha: «Fizemos um bom jogo»

Depois do empate que Portugal alcançou frente à Espanha (1-1), na segunda jornada da fase de grupos do Europeu sub-19, Costinha considerou que a equipa das quinas fez um bom jogo, prometendo máximo empenho no próximo encontro, frente à Arménia.





"É um jogo que toda a gente quer jogar. Fizemos um bom jogo. Eles não tiveram grandes oportunidades.Todas as equipas que estão no Europeu são muito boas e vamos fazer de tudo para ganhar [à Arménia] e conquistar o primeiro lugar do grupo", disse.