Daniel Silva: «Jogar olhos nos olhos»

Depois da expressiva vitória frente à Itália, por 3-0, a Seleção Nacional sub-19 já começou a preparar o embate com a Espanha, marcado para as 15h45 de amanhã. Daniel Silva foi o porta-voz de uma equipa que ambiciona repetir a exibição de qualidade realizada diante da formação transalpina e, quem sabe, carimbar de imediato a qualificação para as meias-finais do Europeu.

"Vamos entrar no jogo com a Espanha da mesma forma que fizemos com a Itália, ou seja, olhos nos olhos. Tenho total confiança na equipa e tenho a certeza de que vamos alcançar um bom resultado", começou por dizer o jovem médio do V. Guimarães, de 19 anos, em declarações citadas pelo site da Federação Portuguesa de Futebol.

Daniel Silva, que entrou a dois minutos do fim do jogo com a Itália, para o lugar de Gonçalo Ramos, deixa bem claro que as expectativas de Portugal "são altas". "Começámos muito bem esta participação no Campeonato da Europa, com o pé direito, mas continuamos a pensar jogo a jogo. Só dessa forma vamos conseguir chegar ao tão desejado título", atirou, explicando que representar a Seleção Nacional na Arménia "é um sonho".

Recuperação

Um dia depois do triunfo diante da Itália, Filipe Ramos orientou um treino no Estádio Alashkert apenas para os suplentes utilizados e os não utilizados, uma vez que os titulares permaneceram no ginásio do hotel a fazer um treino de recuperação. O selecionador nacional marcou para hoje mais uma sessão, a última antes do confronto com a Espanha, e, depois, fará a antevisão do jogo. Recorde-se que a seleção espanhola goleou a Arménia, por 4-1, na primeira partida do Grupo A.