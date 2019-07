Espanha é o adversário de Portugal na final do Europeu de sub-19

Está encontrado o adversário de Portugal na final do Europeu sub-19. A equipa das quinas reencontra Espanha, equipa com a qual empatou na fase de grupos (1-1) desta mesma competição, depois de a Rojita ter levado a melhor sobre França. Ainda assim, o conjunto espanhol muito sofreu antes de carimbar o lugar na final, uma vez que essa decisão só chegou nos penáltis (0-0, 4-3, pen.).Depois do nulo nos 120 minutos, os jovens espanhóis souberam manter a frieza, com Mollejo, Marqués Mendéz, Orellana e Torres a marcarem da marca dos 11 metros, ao passo que Guillamón falhou. No lado francês, Isidor e Caqueret erraram, pelo que a pontaria de Begraoui, Ndicka Matam e Marcelin de nada valeu.Refira-se que esta geração espanhola já conquistou o Europeu de sub-17 em 2017, pelo que traz essa rodagem para a final com a equipa das quinas, que está agendada para sábado, às 17h30, em Yerevan, na Arménia.