Euro sub-19: Marcelo envia incentivo à seleção e diz que espera jogadores em Belém

O Presidente da República enviou este sábado uma mensagem à seleção nacional de sub-19, que joga a final do europeu no domingo, dizendo que têm "o enorme apoio" de todos os portugueses e que os espera no Palácio de Belém.

"Amanhã entrem em campo com a força do querer, terão um país inteiro a torcer por vós, cheios de orgulho e de esperança! Cá vos espero no Palácio de Belém! Boa sorte!", lê-se numa mensagem enviada por Marcelo Rebelo de Sousa aos jogadores, que estão em Malta para a final do Campeonato da Europa de futebol sub-19.

O chefe de Estado diz ter acompanhado "com grande entusiasmo" a caminhada da seleção nacional neste campeonato e acrescenta que viu "com nova emoção" a chegada à final.

"Chegados aqui, gostava de vos dizer outra vez que este lugar na final é já um novo sucesso e que agora têm uma grande responsabilidade, mas têm também o enorme apoio de todos os Portugueses e do Presidente da República", lê-se na mensagem.

Portugal vai reencontrar a Itália na final do Campeonato da Europa de futebol de sub-19, em Malta no domingo às 21 horas locais (20 em Lisboa).

Esta será a terceira vez que Portugal e Itália se encontram na final de um Europeu de sub-19, com os transalpinos a vencerem o duelo de 2003 (2-0) e os portugueses a imporem-se na decisão de 2018 (4-3), a única que a equipa das 'quinas' venceu nas cinco anteriores que disputou.