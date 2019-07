Europeu de sub-19: Guarda-redes Francisco Meixedo "muito feliz" com estreia na prova

O guarda-redes Francisco Meixedo realçou este domingo a sua felicidade com a estreia no sábado no Europeu de sub-19 de futebol, quando entrou para o lugar de Celton Biai já na reta final do encontro contra a Arménia."Fiquei muito feliz por jogar, pela primeira vez, no Europeu. É sempre um orgulho estar em campo com a camisola de Portugal, por pouco tempo que seja. Sendo júnior do primeiro ano, é ainda mais especial ter-me estreado tão cedo. Fico muito feliz por ter ajudado a equipa a ganhar", afirmou o jovem em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).Portugal, campeão em título, assegurou um lugar nas meias-finais, onde vai defrontar a República da Irlanda, na quarta-feira, e o guarda-redes dos juniores do FC Porto garantiu que a equipa das 'quinas' está focada nessa partida."O grupo esteve sempre unido e confiante. Acho que é isso que nos destaca dos outros. O grupo está muito bem preparado para as meias-finais", lançou, garantindo que "o foco está nas meias-finais".Ao assegurar o primeiro lugar no grupo A, Portugal evita encontrar a França nas meias-finais (os gauleses vão jogar contra Espanha), facto desvalorizado por Francisco Meixedo."Fosse qual fosse o adversário, o nosso pensamento não iria mudar. Encaramos todos os jogos com a mesma confiança e motivação. A este nível, não há adversários acessíveis à nossa seleção. Todos os adversários têm boas equipas", sublinhou.Este domingo, o técnico Filipe Ramos substituiu o habitual trabalho de campo pelo ginásio e piscina do hotel em Erevan, na Arménia, onde está alojada a seleção portuguesa, com o próximo treino marcado para as 11:30 de segunda-feira.