Europeu de sub-19: Selecionador diz que Portugal quer "muito estar na final"

O selecionador português de sub-19, Filipe Ramos, disse esta terça-feira que Portugal quer "muito estar na final do Europeu", apesar de esperar encontrar uma República da Irlanda muito forte."Vai ser um jogo duro, difícil, mas estamos preparados. Queremos muito estar na final", assinalou o selecionador, em declarações à assessoria da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), à qual fez a antevisão da meia-final de quarta-feira.Filipe Ramos elogiou o adversário, alertando que se trata de uma equipa "forte fisicamente" e que será aguerrida diante de Portugal, à semelhança do que fez em anteriores jogos, na fase de grupos."Defensivamente são fortes, com jogadores robustos e que gostam do contacto. Vamos estar atentos às bolas paradas e fazer o nosso jogo", acrescentou o técnico, perspetivando o embate no Estádio Banants, em Erevan.A República da Irlanda chegou às meias-finais depois de ter sido segunda classificada no grupo B, atrás da França, enquanto Portugal venceu o grupo A, com os mesmos pontos da Espanha, que na outra meia-final defrontará os gauleses.Do grupo final de equipas neste Europeu, o capitão Vítor Ferreira alertou para o perigo de desvalorizar a qualidade da Irlanda, quando comparada com os restantes semifinalistas."A verdade é que a Irlanda fez uma preparação e uma ronda de elite imaculadas. E só sofreu a primeira derrota nesta fase final, contra a França, e pela margem mínima. Já estudámos os pontos fortes e fracos desta equipa e sabemos que vai ser um jogo muito difícil", disse o médio luso.Portugal, que é campeão europeu de sub-19 em título, discute na quarta-feira com a República da Irlanda um lugar na final, em jogo a decorrer em Erevan e com início às 18:00 locais (15:00 em Lisboa).