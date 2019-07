Fábio Vieira: «Dependemos só de nós para passarmos»

Fábio Vieira foi o autor do único golo de Portugal no empate (1-1) contra a Espanha. O jogador referiu que a primeira parte não foi tão bem conseguidas, mas enalteceu as melhorias no segundo tempo.





"Sabíamos que, ao intervalo, tínhamos de melhorar algumas coisas, principalmente os aspetos defensivos, porque não estávamos a conseguir contrariar a Espanha.Entrámos na segunda parte com outra estratégia e conseguimos fazer um grande jogo. O resultado é bom, porque dependemos só de nós para passarmos", disse.