Fábio Vieira espera "jogo dividido" na estreia no Europeu sub-19 diante da Itália

O jogador da seleção portuguesa de futebol de sub-19, Fábio Vieira, disse esta sexta-feira esperar um "jogo dividido" diante da Itália, que marca a estreia lusa no Campeonato da Europa, que se vai disputar na Arménia."Vai ser um jogo dividido. A Itália é uma equipa de topo, tal como Portugal. Acredito que vai ser equilibrado, mas espero que estejamos mais fortes do que eles em todos os aspetos", afirmou Fábio Vieira, em declarações reproduzidas no site da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).A dois dias do primeiro encontro no grupo A, o jogador do FC Porto admitiu que o clima na Arménia é "muito quente e seco", mas assegurou que Portugal se quer "apresentar na melhor forma mo jogo com a Itália".No domingo, em Erevan, a 'equipa das quinas' não deverá contar com o apoio de portugueses nas bancadas, situação que, segundo Fábio Vieira, será ultrapassada com "união"."Vamos jogar sem o apoio dos nossos adeptos nas bancadas, por isso é importante a união do nosso grupo. Temos de nos unir e ir buscar força uns aos outros, para conseguirmos ultrapassar as dificuldades", referiu.Portugal, detentor do título europeu de sub-19, conquistado no ano passado, defronta a Itália no domingo, a partir das 18:00 (hora de Lisboa), em Erevan.Três dias depois, em 17 de julho, a seleção nacional jogará com a Espanha, antes de encerrar a fase de grupos diante da anfitriã Arménia, em 20.