Filipe Ramos: «Empate é um bom resultado para nós»

O selecionador nacional de sub-19, Filipe Ramos, mostrou-se satisfeito com a prestação dos seus jogadores depois do empate frente à Espanha (1-1). O técnico enalteceu o golo de Fábio Vieira e salientou que a equipa só depende de si para passar à próxima fase.





"O empate é um bom resultado para nós. Foi um jogo extremamente difícil, mas bem disputado, com muita qualidade, entre duas boas equipas. Fizemos um jogo extraordinário. Houve alturas em que a Espanha esteve por cima, mas nós estivemos organizados.Não poderia estar mais orgulhoso dos meus jogadores. Estamos dentro. Queremos passar às meias-finais e só dependemos de nós no último jogo, com a Arménia. Estamos confiantes, estamos a jogar bem e estou orgulhoso pelo golo fantástico que o Fábio [Vieira] fez", disse.