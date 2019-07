Filipe Ramos: «Fizemos um campeonato fantástico, mas hoje a Espanha foi melhor»

Filipe Ramos deu os parabéns à Espanha, que se sagrou campeã europeia de sub-19 depois de vencer Portugal na final. O selecionador português reconheceu a superioridade dos espanhóis, admitindo ainda a "normal" frustração depois da derrota."Primeiro dar os parabéns à Espanha, que foi uma digna vencedora. Nós fomos uns dignos vencidos. Não fizemos o jogo que queríamos. Em relação ao outro jogo, eles foram melhores do que nós, ganharam, e nós estamos muito tristes porque não conseguimos equilibrar o jogo em alguns momentos. Tivemos uma oportunidade em que podíamos ter reentrado no jogo, mas tenho que dar os parabéns à Espanha.Dificuldades em impor o jogo? Também é difícil contra a Espanha, eles tiraram-nos a bola em alguns momentos, obrigaram-nos a baixar. Estivemos equilibrados até ao golo, a partir do golo eles tiveram o domínio do jogo. Na segunda parte, com o 2-0, eles sentiram o golo.A frustração é normal, queríamos ganhar, gostamos de formar a ganhar. Hoje não conseguimos revalidar o título que o ano passado conseguimos com todo o mérito. Há jogadores que são de 2001 que para o ano têm nova oportunidade de jogar a qualificação, os outros têm de continuar a trabalhar para integrarem os sub-21. Estou extremamente orgulhoso com o que fizemos. Fizemos um campeonato fantástico, mas hoje a Espanha foi melhor", terminou.