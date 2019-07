Filipe Ramos: «Fizemos uma segunda parte muito boa»

O selecionador nacional de Sub-19, Filipe Ramos, mostrou a sua satisfação pela passagem de Portugal às meias-finais do Europeu. O técnico enalteceu a segunda parte da sua equipa e garantiu que os seus jogadores ainda têm uma palavra a dizer.





"A partir do empate com a Espanha sabíamos que só dependíamos de nós para ficar em primeiro. Foi o resultado que queríamos. Fizemos uma segunda parte muito boa, melhor do que a primeira, e no cômputo geral estou muito satisfeito com o apuramento e por termos ficado em primeiro lugar do grupo. Os jogadores foram fantásticos, agora temos que descansar e ver com quem é que vamos jogar as meias-finais, porque nós ainda temos uma palavra a dizer neste campeonato. Uma meia-final a eliminar tem uma carga emocional diferente. Estamos todos envolvidos. Somos uma equipa e nós queremos ser uma equipa até ao fim", disse.