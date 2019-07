Filipe Ramos: «Muito orgulhoso pelo comportamento de todos»

Após uma vitória expressiva e, acima de tudo, merecida diante da Itália (0-3), na estreia no Europeu de sub-19, o selecionador nacional, Filipe Ramos, não poderia estar mais satisfeito com a equipa. O que se viu durante os 90 minutos foi uma formação sempre à procura de mais e outra a defender-se como podia. Uma partida em que correu quase tudo bem!





"Fizemos um excelente jogo e os jogadores estiveram quase perfeitos. Estava à espera de um resultado mais equilibrado, mas até se pode considerar que é curto, face ao que criámos e as oportunidades que não conseguimos concretizar em golo", frisa, visivelmente feliz, deixando rasgados elogios à forma como os jogadores encararam esta primeira etapa da defesa do título: "Estamos todos muito satisfeitos. A qualidade de jogo foi fantástica, temos de começar assim. Estou extremamente orgulhoso dos meus jogadores, da exibição que fizeram e, principalmente, pelo comportamento que tiveram durante os 90 minutos."

O primeiro teste foi passado com sucesso mas vem aí já outro e ainda mais complicado. Filipe Ramos garante que as atenções já estão viradas para essa partida, que poderá mesmo vir a ser decisiva. "Agora vamos descansar bem, porque o Campeonato da Europa ainda não acabou! Vamos ter pela frente um jogo muito difícil com a Espanha, que venceu a Arménia, e que também nos vai criar dificuldades", salienta o técnico, de 49 anos, garantido que a equipa "está preparada!"