Filipe Ramos: «Queremos muito ganhar e entrar bem no Europeu de sub-19»

O selecionador nacional de sub-19, Filipe Ramos, disse este sábado conhecer bem o estádio onde a sua equipa irá jogar, realçando a qualidade do relvado e admitindo que o calor possa ser uma entrave, mas que os jogadores estão a trabalhar para se adaptar."É um estádio antigo e o principal da Arménia, onde já tinhamos jogado antes e o campo também estava em boas condições da última vez que jogámos aqui", começou por dizer o selecionador.Filipe Ramos disse ainda que a equipa está preparada e focada para a partida de estreia frente à Itália, sublinhando que quer "muito entrar no campeonato europeu a ganhar"."Eles têm bons jogadores, jogadores com qualidade que fizeram uma boa ronda de elite e é uma equipa organizada que sabe o que pretende do jogo", salientou o treinador português.Quando questionado acerca da presença de público português no apoio aos jovens portugueses, Ramos mostrou estar tranquilo e confiante. "Mais importante somos nós, o espírito coletivo e a qualidade de jogo que vamos apresentar. Os portugueses são poucos, mas somos bons, somos nós todos aqui", finalizou. Portugal, detentor do título europeu de sub-19 , conquistado no ano passado, defronta a Itália no domingo, a partir das 18:00 (hora de Lisboa), em Erevan.