Final do Europeu Sub-19: Portugal-Espanha, em direto

Na antevisão ao jogo, o selecionador nacional Filipe Ramos deixou elogios à 'Roja', dizendo que espera um encontro parecido com o da fase de grupos. "A Espanha tem um coletivo muito bom, mas também tem jogadores fortíssimos. Vai ser parecido com o encontro da fase de grupos. As duas equipas vão respeitar-se e vão arriscar pouco nos primeiros minutos. Mas nós queremos muito ganhar esta final!", garantiu.Já o selecionador espanhol, Santi Denia, fala de um jogo que vai ser "decidido nos detalhes". "Portugal tem feito um ótimo trabalho nos últimos anos. Ficou em 1.º lugar no grupo porque fez bem as coisas. Esta final vai ser muito dividida e poderá ser decidida nos detalhes", disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Boa tarde! Portugal tenta este sábado o quinto título europeu de sub-19 e segundo consecutivo, na primeira final do Europeu da categoria em que encontra a recordista de vitórias Espanha, em jogo a disputar em Erevan.Os portugueses têm quatro títulos europeus, o último em 2018, em 12 finais no escalão, enquanto a Espanha é, a par da Inglaterra, a seleção com mais cetros nos sub-19, com dez, em 14 finais.Para chegarem à final do Europeu, que este sábado termina na Arménia, os dois países integraram o mesmo Grupo A e apuraram-se para as meias-finais, então com vantagem da equipa das quinas, treinada por Filipe Ramos, pela diferença entre golos marcados e sofridos.O confronto entre as duas seleções terminou com um empate a um golo, com Juan Miranda a marcar para a Espanha, aos 41 minutos, e Fábio Vieira para Portugal, aos 49.No percurso na fase de grupos ambas derrotaram a anfitriã Arménia e a Itália, e nas meias-finais Portugal afastou com uma goleada a República da Irlanda, por 4-0, e a Espanha venceu no desempate por penáltis a França, depois de um nulo.A seleção lusa chega à final como a mais eficaz no Europeu, com 12 golos marcados, e a Espanha em segundo, com sete. O melhor marcador no torneio é Gonçalo Ramos, com quatro, após um hat-trick na meia-final.A final deste sábado tem início marcado para as 17h30 (horas de Lisboa), no Estádio Republicano, em Erevan. Fique connosco!