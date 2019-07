Gonçalo Ramos: «Estamos cá e somos uma equipa fortíssima»

Gonçalo Ramos teve um contratempo quando se lesionou depois do primeiro jogo da competição, em que até marcou diante de Itália. Mas a verdade é que o avançado, de 18 anos, regressou com estrondo à titularidade, ao assinar um hat trick nas ‘meias’. Foi de tal forma marcante que nem o goleador do Benfica sabia o que dizer no final do jogo! "Sinto-me super bem. Nem tenho palavras para descrever este momento. Agora é focar na final porque ainda há a final para ganhar. Há que realçar o grande jogo que fizemos", começou por dizer ao Canal 11.





Nem mesmo a estratégia da Irlanda surpreendeu Gonçalo Ramos e companhia. "Era uma equipa muito agressiva e organizada, mas vínhamos bem preparados. Foi um adversário muito difícil de contornar, mas estamos cá e somos uma equipa fortíssima!", rematou o dianteiro.Também Diogo Capitão salientou o trabalho de casa bem feito pelos jogadores e pela equipa técnica. "Sabíamos que a Irlanda vinha com bloco baixo. Tínhamos de circular rapidamente a bola e conseguimos. Fizemos quatro golos e a equipa esteve bastante bem", referiu o médio, que prefere ter agora uns momentos de felicidade antes de olhar para a final com toda a concentração. "Temos de festejar. É um grande mérito para toda a equipa, trabalhámos para isto. Fizemos um excelente jogo, há que dar os parabéns a todos e depois é descansar para darmos o máximo na final", atirou.