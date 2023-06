Já é conhecida a convocatória final de Portugal para o Europeu de Sub-19

A convocatória do selecionador português Joaquim Milheiro para a fase final do Europeu de Sub-19 ficou esta segunda-feira fechada, com as saídas de João Carvalho, André Neves, David Monteiro, Hugo Oliveira e João Faria da lista final divulgada.

"Depois do treino realizado na Cidade do Futebol, o responsável máximo da equipa das quinas comunicou aos jogadores João Carvalho, André Neves, David Monteiro, Hugo Oliveira e João Faria a dispensa dos trabalhos. Recorde-se que a convocatória inicial tinha 25 elementos, mas as oito seleções presentes apenas podem apresentar uma lista oficial de 20 jogadores", informou Federação Portuguesa de Futebol (FPF), através do site oficial do organismo.

O Euro de Sub-19 vai ser disputado em Malta, entre os dias 3 e 16 de julho, e os sub-19 voltam a reunir na Cidade do Futebol, em Oeiras, na próxima quarta-feira, da parte da tarde, partindo para Malta ao início da noite do mesmo dia.

Portugal integra o Grupo A da competição, onde vai defrontar as seleções da Polónia (3 de julho), Itália (6 de julho) e Malta (9 de julho), com os dois primeiros classificados do grupo a garantirem o apuramento para as meias-finais da prova.

Lista dos 20 convocados:

- Guarda-redes: Diogo Pinto (Sporting) e Gonçalo Ribeiro (FC Porto).

- Defesas: Martim Marques (Sporting), Luís Gomes (FC Porto), António Ribeiro (FC Porto), Gabriel Brás (FC Porto), Gonçalo Esteves (Sporting) e Martim Fernandes (FC Porto).

- Médios: Yanis da Rocha (Troyes, França), Nuno Félix (Benfica), Gustavo Sá (Famalicão), Samuel Justo (Sporting), Diogo Prioste (Benfica) e João Vasconcelos (Sp. Braga).

- Avançados: Carlos Borges (Manchester City, Inglaterra), Hugo Félix (Benfica), Herculano Nabian (Empoli, Itália), Jorge Meireles (FC Porto), Rodrigo Ribeiro (Sporting) e Miguel Falé (Sp. Braga).