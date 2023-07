Joaquim Milheiro após final perdida com Itália: «O mínimo era o jogo ter ido a prolongamento»

Joaquim Milheiro, selecionador nacional de sub-19, não escondeu o descontentamento pelo mau arranque de Portugal no jogo, depois da derrota com Itália (1-0) na final do Europeu da categoria."Temos a noção que não entrámos com a mesma competência no jogo. Não conseguimos pressionar a fase de construção do adversário, que foi criando algumas oportunidades. Só o conseguimos fazer após os 30 minutos da primeira parte, começámos a ser os donos do jogo e a criar oportunidades. O mínimo era [o jogo] ter ido a prolongamento. Infelizmente não conseguimos, mas estou extremamente orgulhoso e honrado por ter orientado jogadores com esta ambição e com o amor com que jogam por Portugal", começou por referir o treinador português ao Canal 11."Faz parte do processo de aprendizagem. Queremos crescer sempre com cultura de vitória, mas temos de saber ganhar e perder. Tivemos os adeptos que nos apoiaram do primeiro ao último segundo. Tentámos dar o nosso melhor. Estamos num processo de aprendizagem. Os nossos jogadores têm de estar contentes por serem vice-campeões. Cresceram muito e estão melhor preparados para o futuro. De certeza que vão ter muito sucesso, porque ninguém os vai parar.", acrescentou, lamentando que a única derrota desta seleção esta época tenha sido nesta final.Este é um processo de cinco anos. É um processo de crescimento e sustentado. Esta é a única derrota que tivemos na época. Surgiu na pior altura. Temos resiliência para suportar esta dor. Vai custar muito nos próximos dias. Cada um vai fazer o seu luto, mas acreditar que vamos sair desta adversidade, desta dor, mais fortes e melhor preparados para o futuro"."Um processo de cinco anos de crescimento sustentado. Foi a única derrota na época e surgiu na pior altura. Temos resiliência para suportar esta dor. Vai custar muito nos próximos dias e meses, cada um vai fazer o seu próprio luto. Acreditamos que vamos sair desta dor mais fortes para o futuro", afirmou, terminando com um "viva Portugal".