Joaquim Milheiro: «Portugal foi superior a Malta todo o jogo»

Joaquim Milheiro era um treinador satisfeito, após os sub-19 de Portugal terem feito o pleno na fase de grupos do Europeu da categoria, no qual já tinham garantido lugar nas 'meias'."Lutámos pela vitória e o adversário também tem qualidade, ainda mais, a jogar em casa e apoiado pelo público. Portugal foi superior ao adversário todo o jogo", começou por referir o selecionador nacional após o triunfo sobre Malta , deixando, ainda assim, um lamento."É certo que a fluidez do jogo não foi a que nos tem caracterizado, mas há que referir o estado lastimável do relvado para uma competição deste nível. As altas temperaturas também trazem fadiga adicional, mas temos treinado nestas condições e estamos preparados para recuperar destes três jogos intensos [Polónia, Itália e Malta]", acrescentou, apontado já à derradeira eliminatória antes da final: "Amanhã [segunda-feira] temos uma pausa e depois vamos começar a trabalhar para nos apresentarmos bem nas 'meias'".Também Miguel Falé e Luís Gomes abordaram a partida com os malteses, que Portugal venceu por 2-1. "Não foi o nosso melhor jogo, mas as condições do campo e o muito calor não ajudaram. Só pensamos nas meias-finais. O sonho é para cumprir, não há pressão nenhuma, há um sonho. Esta é uma grande oportunidade, uma grande montra. É aqui que me sinto melhor", destacou Falé, indo ao encontro da opinião do seu companheiro de equipa."Depois de dois jogos de alto nível, este não foi o nosso melhor jogo, mas cumprimos o primeiro objetivo, que era ganhar. Conseguimos três vitórias em três jogos, e isso não é nada fácil numa competição assim. Agora, nas 'meias', vamos dar tudo para continuarmos em frente", frisou Luís Gomes, que ainda desvalorizou as ausências de jogadores na prova: "Estamos todos a lutar pelo mesmo e só faz falta quem cá está."