Joaquim Milheiro: «Soubemos manter o equilíbrio emocional, organização e identidade»

Joaquim Milheiro era um treinador bastante satisfeito após a vitória da seleção de Sub-19 diante da Itália, por 5-1 . Após a partida, o técnico português destacou a consistência da partida jogada e frisou que, mesmo quando em desvantagem, Portugal estava melhor no jogo."Fizemos um jogo extremamente consistente, respeitando sempre a nossa identidade. No primeiro momento que a Itália tem de se aproximar da nossa baliza fez o golo, mas a nossa equipa soube manter o equilíbrio emocional, organização e identidade. Conseguimos o empate e depois os restantes golos. Mesmo quando estávamos a perder por 1-0, tínhamos sido superiores à Itália", começou por analisar, em declarações ao Canal 11."Fomos uma equipa competente, mas continuamos com os pés assentes na terra. O objetivo não passa por ganhar à Itália, queremos muito mais, queremos fazer história. Temos de perceber o resultado de Malta e Polónia, porque o grupo pode ficar ainda em aberto, vamos aguardar. Estamos felizes e vamos preparar o próximo jogo", finalizou.