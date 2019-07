Levi acredita que Arménia vai "complicar ao máximo" a tarefa lusa

Levi Faustino afirmou esta quinta-feira que a anfitriã Arménia vai querer "complicar ao máximo" a tarefa da seleção portuguesa de futebol de sub-19 e que será mais um "obstáculo" no caminho da equipa lusa rumo às meias-finais do Europeu."Desde que entrámos na competição que sabemos qual o nosso principal objetivo. Este é mais um obstáculo no nosso caminho e vamos ter de ultrapassá-lo", afirmou o defesa, de 17 anos, que ainda aguardar pela estreia no Europeu.Levi, que é o mais jovem entre os 20 atletas comandados por Filipe Ramos, confessou que o empate 1-1 com a Espanha, na quarta-feira, não foi um resultado desejado, ainda que tenha mantido intactas as ambições lusas no grupo A."Não foi o resultado que queríamos. Quando entrámos em campo, estávamos a pensar em conquistar os três pontos. Não o conseguimos, mas não é um resultado mau, porque ainda nos deixa dentro do nosso objetivo, que é chegar às meias-finais", referiu o jogador do FC Porto.Na terceira e derradeira jornada, Portugal, que é o detentor do troféu da categoria, terá pela frente a anfitriã Arménia, seleção que perdeu os dois primeiros jogos, com Espanha (4-1) e Itália (4-0)."Vai ser um jogo muito complicado. A Arménia já não pode passar, portanto vão querer dar tudo no último jogo e complicar ao máximo, mas estamos preparados. Vai ser uma equipa fechada, que não vai arriscar muito e vai tentar jogar no nosso erro", antecipou.Portugal joga no sábado com a Arménia, a partir das 18:00 (hora de Lisboa), em Erevan.A seleção nacional divide a liderança do grupo A com a Espanha, ambas com quatro pontos, mais um do que a Itália, enquanto a anfitriã Arménia é última, ainda sem qualquer ponto.