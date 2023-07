Martim Marques e o embate frente à Itália: «Se vencermos estamos praticamente nas meias»

O internacional português Martim Marques projetou esta terça-feira o desafio contra a Itália, na próxima quinta-feira, referente ao Europeu de Sub-19, garantindo que o foco da seleção lusa está na vitória e apuramento para as meias-finais.

"Foi uma boa entrada no Europeu, uma vitória justa num jogo em que demonstrámos uma grande atitude. Entrámos a ganhar cedo no jogo e isso elevou os nossos níveis de confiança. No geral, fizemos uma grande exibição", realçou o defesa do Sporting, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Na segunda-feira, os comandados de Joaquim Milheiro venceram a Polónia, no jogo de estreia da competição, por 2-0, enquanto os transalpinos ganharam a Malta, por 4-0, e estão na liderança do Grupo A.

"O que correu melhor [frente à Polónia] foi a entrada, porque marcámos muito cedo, depois quebrámos um pouco, mas conseguimos reagir e demonstrar o nosso valor. Sabemos que temos sempre coisas a melhorar mas vamos iniciar esse trabalho já neste treino tendo em vista a Itália frente a quem queremos a vitória", sublinhou o defesa esquerdo.

Portugal iniciou esta terça-feira, a preparação para o encontro frente a Itália, que se vai realizar no relvado sintético Centenary Stadium, em Ta'Qali, e, depois da vitória frente a Polónia, foi hoje realizado um treino de recuperação nas instalações do Luxol FC.

"É um jogo importante, perante um adversário forte. Se vencermos estamos praticamente nas meias-finais que é um dos nossos grandes objetivos. Vamos encarar o jogo como encaramos todos - procurando e lutando pela vitória. Eu nunca joguei frente à Itália, mas a nossa geração já o fez e foi um jogo bem disputado. Acredito que vai ser uma grande oportunidade para mostrarmos que somos um país muito forte no futebol. Portugal, Itália e Espanha provavelmente são os candidatos mais fortes ao título, sem tirar as outras equipas desta corrida. Sabemos que a Itália será um adversário à altura, mas só queremos a vitória", rematou.

Os dois primeiros classificados qualificam-se para as meias-finais do Euro'2023.