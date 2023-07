«Nem só de vitórias se fazem os campeões»: Proença reage à derrota de Portugal na final do Euro sub-19

Minutos após a derrota com a Itália na final do Europeu, Pedro Proença deixou uma mensagem de força à Seleção Nacional sub-19. "Nem só de vitórias se fazem os campeões. A derrota frente à Itália não apaga a entrega, a abnegação e o talento hoje demonstrados pelos jogadores da Seleção Nacional de sub-19 na final do Campeonato da Europa. Obrigado a todos pela forma como tão bem representaram Portugal e o espírito do futebolista português. Outras finais e muitas vitórias vos esperam", escreveu o presidente da Liga Portugal, através de uma publicação nas redes sociais.