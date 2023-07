Painel de observadores da UEFA coloca golo de João Vasconcelos entre os 5 melhores do Euro sub-19

O Painel de Observadores da UEFA divulgou esta quinta-feira aqueles que são, de acordo com a opinião do painel, os cinco melhores golos da última edição do Campeonato da Europa de Sub-19, conquistado pela Itália após bater Portugal por 1-0 na final da competição.

Entre os golos escolhidos por este conjunto de observadores surge, em 5.º lugar, o golo do jovem português João Vasconcelos, médio do Sp. Braga que marcou na goleada (5-1) de Portugal frente a Itália na 2.ª jornada da fase de grupos da prova.

Eis os cinco melhores golos da prova de acordo com o Painel de Observadores da UEFA:

UEFA's technical observer panel have selected their top 5? goals of the tournament from #U19EURO



1?? Eggert Gudmundsson

2? Victor Barberá

3? Arnau Casas

4? César Palacios

5? João Gonçalves



Which one is your favourite? pic.twitter.com/5SmDd9VdBF